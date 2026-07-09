Città di Cerveteri, al via gli open day del settore giovanile. Il Ds Scotti: “Vivaio di qualità e tecnici di garanzia”

Sono ufficialmente partiti gli open day del settore giovanile del Città di Cerveteri. Al campo sportivo “Galli”, la società verdeazzurra è al lavoro per completare gli organici in vista della prossima stagione calcistica, con i campionati giovanili pronti a prendere il via nel mese di ottobre.

Gli appuntamenti di selezione e prova sono rivolti alle categorie Under 14, Under 15, Under 16, Under 17 e Under 19. In questi giorni il terreno del “Galli” sta accogliendo un numeroso gruppo di ragazzi desiderosi di vestire i colori verdeazzurri e di mettersi in gioco per conquistare un posto nelle rispettive rose.

A fare il punto della situazione è il direttore sportivo Oberdan Scotti, che traccia la rotta per il futuro del vivaio: “Stiamo lavorando su più fronti — ha spiegato Scotti —. Sono arrivati tanti giovani ed è nostro intento creare dei gruppi importanti, in grado di arrivare all’avvio della preparazione con le squadre al completo e competitive. Per farlo ci siamo affidati a un’attenta selezione, puntando su tecnici di qualità: la scelta del nostro staff rappresenta una garanzia assoluta in termini di esperienza e professionalità”.

L’obiettivo della dirigenza è chiaro: costruire un settore giovanile solido, capace non solo di esprimere un buon calcio sul campo, ma di diventare un serbatoio di crescita e di valori per tutto il territorio di Cerveteri. Le selezioni al “Galli” proseguono nelle prossime settimane per definire gli ultimi tasselli degli organici.