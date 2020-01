Condividi Pin 55 Condivisioni

Si innesca maxi incidente. Sei i feriti. Sul posto la polizia e 4 ambulanze

Citroën si ribalta sulla A12 a Santa Marinella. Conducente riesce a mettersi in salvo – Verso la mezzanotte per cause in corso di accertamento, una Citrone C1 perde il controllo al km 49 circa dellA/12 (curvone dopo la galleria) tra Santa Marinella e Civitavecchia , nel Comune di Santa Marinella, ribaltandosi e rimanendo al centro strada/curva a visuale preclusa.

Sopraggiunge un’ Opel che urta violentemente la C1 e arresta la marcia poco più avanti sulla corsia di emergenza.

Arriva una Giulietta che trovandosi anche questa improvvisamente la C1 davanti e in movimento capovolta la urta violentemente lanciandola in alto ed in avanti anche la Giulietta arresta la marcia sulla corsia di emergenza.

Arriva per ultimo un'autocarro Dayli che a sua volta colpisce per l'ennesima volta la C1 al centro strada, arrestando la marcia anche questo, poco più avanti.







Fortunatamente il conducente della C1 diversamente da quanto si era appreso inizialmente, dopo il ribaltamento riesce a uscire dal veicolo e a mettersi in salvo a piedi sulla corsia di emergenza evitando sia di essere investito che i tre violenti urti anzidetti, cercando tra l’altro, anche di segnalare l’ostacolo.

Se ciò non i fosse verificato, l’evento avrebbe avuto sicuramente altro esito finale.

Autostrada chiusa a tratti per i rilievi del caso con sistema Top Crash visto che il.campo.del.sinistro in curva interessava circa 300/400 metri di carreggiata.

Nella C1 a bordo vi era un militare di Civitavecchia, ferito.

Nell’OPEL 2 persone di Civitavecchia di cui 1 ferita .

Nella GIULIETTA 4 persone di Piansano, tutte ferite.

Il Conducente della Opel e il conducente Autocarro di Civitavecchia si sono riservati eventuale visita medica.

Sul posto 3 auto della Stradale di Ladispoli ed il Comandante.

Intervenute 4 autoambulanze e 2 auto mediche .

I 6 feriti, tutti medicati e refertati presso nosocomio di Civitavecchia .