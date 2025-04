Cinque giorni di lutto nazionale per Papa Francesco

Il mondo rende omaggio al “Papa degli ultimi”

Sono stati proclamati cinque giorni di lutto nazionale: questa la decisione del Consiglio dei Ministri, riunitosi questa mattina. Le bandiere saranno esposte a mezz’asta in tutto il Paese, e numerosi comuni si stanno allineando a questa scelta, in segno di rispetto per un Papa e un uomo che ha lasciato un’impronta profonda nella storia recente.

“Un faro guida”, così lo ha definito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un punto di riferimento spirituale e umano, capace di parlare al cuore di credenti e non.

Tutte le cerimonie per il 25 aprile sono consentite, come comunicato dal Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, ma si invita a mantenerle nel segno della sobrietà, in rispetto del contesto solenne e doloroso.

Anche il mondo si unisce al cordoglio. A Parigi, la sindaca Anne Hidalgo ha annunciato lo spegnimento della Torre Eiffel in omaggio a Papa Francesco. A Notre-Dame, verranno celebrate una serie di messe dedicate al Pontefice, conosciuto e amato come “il Papa degli ultimi”. Nella città simbolo della rivoluzione francese, si rende onore a colui che sognava una Chiesa povera e per i poveri — una piccola rivoluzione iniziata sotto il suo pontificato e che, si spera, continuerà a vivere.

Papa Francesco ha raccolto una Chiesa ferita, scossa dagli scandali, affaticata e lontana dai fedeli. Con umiltà e coraggio, è riuscito non solo a riavvicinare molti credenti, ma anche a toccare il cuore di chi non crede. Emblematiche le sue parole: “Meglio essere atei che cristiani ipocriti”. Una frase che ha colpito e fatto riflettere, e che forse racchiude l’essenza di un uomo che è riuscito a parlare a tutti, senza confini né etichette.

Francesco ha saputo farsi prossimo, farsi voce, farsi carne viva della parola che predicava. E oggi, mentre il mondo lo saluta, in molti sentono un vuoto profondo. Ma anche una responsabilità: quella di continuare a camminare nella direzione che lui ci ha indicato.