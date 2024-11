Cerveteri: un torneo in memoria di Damiano Casali

Domenica 10 novembre si terrà la prima edizione del Memorial Damiano Casali.

Sarà una domenica dedicata a Damiano, un appuntamento organizzato dalla sua famiglia e dai suoi amici che, ad un anno dalla scomparsa del giovane cerveterano, hanno deciso di scendere in campo per condividere e ricordare. Dalle 14:30 di domenica 10 novembre, presso il Centro Sportivo RIM a Cerveteri, si svolgerà un vero e proprio torneo di calcio a 8 che si trasformerà in uno spazio di memoria collettiva e riflessione, ma anche di divertimento perché, in fondo, questo è ciò che meglio può rendere omaggio a Damiano. Il quadrangolare avrà inizio alle ore 15:30 e terminerà alle 20. Dopo la fase di gioco, i presenti potranno assistere alle premiazioni e mangiare insieme.

“Siamo contenti di aver ricevuto il supporto di tante persone” ha dichiarato la famiglia di Damiano. “Vorremmo ringraziare tutti gli sponsor che hanno deciso di partecipare all’evento e che ci stanno aiutando nelle nostre attività. È importante che tutta la comunità sostenga quello che stiamo portando avanti. Un grande grazie va anche a Maura e Ilenia Rinaldi che ci hanno accolto nella loro casa e che ci sono state vicine da subito”.

“Io e Maura non conoscevamo personalmente Damiano” ha spiegato Ilenia Rinaldi, presidente del centro sportivo. “Però, lavorando a stretto contatto con i giovani, conosciamo ragazzi e ragazze a cui era molto legato. Ci siamo subito dedicate alla causa perché ci sembra veramente il minimo per la nostra città e, più in generale, per i giovani di oggi. Abbiamo deciso di dedicare le nostre giornate allo sport e proprio lo sport è veicolo di valori che condividiamo a pieno: socialità, aggregazione, dedizione, supporto reciproco.

Per questo, abbiamo deciso di aiutare come possibile ed è un vero onore ospitare questo Memorial. Abbiamo conosciuto i fratelli di Damiano e vogliamo continuare a lavorare insieme, sostenendo l’associazione e permettendole di portare avanti la propria missione”.