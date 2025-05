Il programma completo della Festa per il Santo Patrono della città

Cerveteri, tutto pronto per festeggiare San Michele Arcangelo –

Tradizione, giochi popolari, come il Palo della cuccagna, la gara della stesa, la sfilata delle carrozzelle rionali e poi musica con la Rino Gaetano Band e Miky Johnson per una serata DjSet da non perdere e molto altro.

“I miei complimenti sono per la Pro Loco di Cerveteri e al Presidente Emanuele Badini – scrive la Sindaca Elena Gubetti su Internet –, tornati ad organizzare la nostra Festa patronale, agli Assessori Francesca Cennerilli e Manuele Parroccini, per il grande lavoro fatto in queste settimane di avvicinamento ai festeggiamenti, ai Rioni della nostra città e a tutti coloro che sono pronti ad offrire alla città, una festa davvero straordinaria”.

Sempre nelle giornate di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio, alla Necropoli Etrusca della Banditaccia, tre giorni dedicati ai libri con una tappa del Premio Strega, con ospite la dozzina finalista di autori, e il Premio Letterario Etrusco.

“Per questi tre appuntamenti letterari, i miei complimenti sono per l’Assessore Federica Battafarano e per la Biblioteca Comunale di Cerveteri “Nilde Iotti”, ai funzionari Elena Polzelli, Catia Mordeca e Daniele Renda, per l’ottimo lavoro svolto nell’organizzazione”, conclude Gubetti.