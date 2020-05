Condividi Pin 2 Condivisioni

Dal capoluogo alle frazioni sono diverse le zone dove i marciapiedi sono stati invasi dall’erba impedendo il passaggio dei pedoni. Cassonetti degli abiti usati ancora utilizzati per l’abbandono dei rifiuti

Cerveteri tra discariche abusive ed erba alta: la rabbia dei cittadini –

Cerveteri tra discariche abusive ed erba alta: la rabbia dei cittadini

Erba alta e impossibilità per i pedoni, soprattutto per chi ha difficoltà a demabulare o a genitori con passeggini al seguito, di proseguire la propria passeggiata sui marciapiedi e rifiuti abbandonati in strada.

La situazione a Cerveteri da qualche giorno sembra ormai sempre la stessa. A denunciare il degrado che si vede in città, sia nel capoluogo (per quanto riguarda l’erba alta) che nelle frazioni (con i rifiuti abbandonati spesso sul ciglio della strada o vicino ai cassonetti degli abiti usati) sono sempre i cittadini. Stanchi di un tale degrado.

In un momento in cui sulle emittenti nazionali e sui quotidiani, esperti di tutto il mondo, sottolineano come la pulizia sia uno degli elementi principali per scongiurare il diffondersi del coronavirus, per molti cittadini, sembra paradossale che le strade venga invece abbandonate al loro “destino”.

Motivo per il quale tornano a chiedere un intervento dell’amministrazione comunale per risolvere il problema. Da un lato si chiede agli amministratori locali di provvedere alla pulizia dei marciapiedi. Dall’altra parte si chiede un maggiore controllo del territorio per individuare e punire gli incivili che continuano ad abbandonare i rifiuti.