Cerveteri: Successo e Grande Partecipazione per il 2° Clean-Up Day del Consiglio Comunale dei Giovani

CERVETERI, 28 settembre 2025 – Grande successo per la Seconda Edizione del Clean-Up Day, l’iniziativa di pulizia e sensibilizzazione ambientale che ha visto una notevole mobilitazione sabato 27 settembre. Il Consiglio Comunale dei Giovani di Cerveteri, tramite la sua Commissione Ambiente, esprime un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno reso possibile il positivo esito dell’evento.

La numerosa adesione ha evidenziato, ancora una volta, la profonda attenzione e sensibilità della cittadinanza cerite verso le tematiche ambientali, in particolare nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti. L’entusiasmo dimostrato dalla comunità rappresenta un forte stimolo per la Commissione Ambiente, che si impegna a promuovere e organizzare nuove attività di sensibilizzazione. L’obiettivo è quello di coinvolgere sempre più giovani e cittadini nella cura e nella tutela del territorio.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’Ufficio Ambiente del Comune di Cerveteri, all’Assessore Alessandro Gnazi e alla società Rieco, per il prezioso supporto e la collaborazione forniti, ritenuti fondamentali per la riuscita dell’evento.

Con gratitudine, Francesco Canicossa Christian Matilli Fabio Pilia Commissione Ambiente – Consiglio Comunale dei Giovani di Cerveteri