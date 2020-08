Cerveteri, socio positivo: chiusa in via precauzionale l’associazione nautica Campo di Mare

Condividi Pin 58 Condivisioni

La sede resterà chiusa in via precauzionale per la giornata di oggi in attesa di ulteriori istruzioni della Asl competente

Chiude in via precauzionale per la giornata di oggi l’associazione nautica Campo di Mare asd.

Tra i suoi soci infatti è stato riscontrato, a seguito di un controllo di routine pianificato dalla Regione per motivi di lavoro, un caso di covid positivo asintomatico.

La persona coinvolta, come spiegato dall’associazione, li ha prontamente informati della vicenda.

“A nostra volta – scrivono – abbiamo segnalato alle autorità competenti, alle quali abbiamo messo a disposizione la dettagliata rilevazione elettronica delle presenze presso la nostra sede nautica, con la specifica dei posti ombrellone giornalmente occupati”.

All’interno della sede è stata già effettuata una prima e completa sanificazione dei locali comuni, degli ombrelloni e delle sdraio.

Ora, in attesa di ulteriori istruzioni da parte della Asl competente, l’associazione nautica Campo di Mare Asd resterà chiusa nella giornata di oggi.