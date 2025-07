Remo Tagliacozzo si è dimesso perché vincitore di un concorso pubblico presso un altro ente

Cerveteri, si cerca il nuovo Amministratore unico della Multiservizi Caerite

Da giorni, a Cerveteri, messa in secondo piano da questioni politiche più rilevanti, circola la notizia che Remo Tagliacozzo non sarà più l’Amministratore unico della Multiservizi Caerite.

Vi ricordiamo che la Multiservizi Caerite, per conto del Comune di Cerveteri, si occupa della gestione e manutenzione di diversi e importanti servizi pubblici. Tra cui l’illuminazione pubblica, le farmacie comunali, il verde pubblico e i cimiteri. Considerando l’importanza che ha questa azienda per la nostra città, abbiamo cercato di capire qualcosa di più sulla vicenda. E lo abbiamo fatto chiedendo un’intervista alla Sindaca Elena Gubetti, che ce l’ha gentilmente concessa.

Abbiamo letto l’avviso pubblico per una manifestazione di interesse per la nomina dell’Amministratore unico della Multiservizi Caerite. Ci ricorda perché Remo Tagliacozzo è decaduto dalla carica?

“Il dott. Remo Tagliacozzo ha rassegnato le sue dimissioni in quanto è risultato vincitore di un concorso pubblico presso un altro ente. E prenderà servizio a partire dal 1° agosto. Una scelta legata a un nuovo percorso professionale, che abbiamo accolto con rispetto, apprezzando la trasparenza e la tempestività con cui ci ha informati. Permettendoci così di avviare per tempo la procedura per individuare il nuovo Amministratore. L’incarico che andrà a ricoprire è purtroppo incompatibile con quello di Amministratore unico di una Partecipata pubblica. Motivo per cui lascerà la Multiservizi.”

Come giudica il lavoro che ha svolto alla guida della Multiservizi?

“Assolutamente positivo. In questi due anni e mezzo, il dott. Tagliacozzo ha contribuito in modo concreto e costruttivo al rilancio della Multiservizi Caerite. Portandola a essere una società solida, efficiente e con un bilancio in utile per il secondo anno consecutivo. Lo ringrazio sinceramente per il lavoro svolto. Così come ringrazio il Revisore, dott. Andrea Di Veroli, e tutto il Collegio Sindacale. E il presidente, dott.ssa Ilaria Sterpa, per il costante lavoro di controllo e garanzia.

Particolarmente significativo è stato il progetto della Farmacia dei Servizi, realizzato nella nuova farmacia comunale n. 6. Che fin dal primo mese ha registrato risultati incoraggianti. Una farmacia moderna, pensata come presidio sociale oltre che sanitario. Dove abbiamo attivato anche uno sportello di ascolto gratuito, rivolto soprattutto ai giovani. È un servizio che ha ricevuto un riscontro estremamente positivo dalla cittadinanza, e che è stato ideato e costruito proprio insieme al dott. Tagliacozzo.”

Chi sta seguendo gli affari correnti della Multiservizi in questa fase di transizione?

“La struttura tecnica e amministrativa della società sta continuando a operare regolarmente, gestendo tutte le attività ordinarie e garantendo la piena operatività dei servizi. L’amministratore uscente resterà in carica fino all’insediamento del nuovo. Così da assicurare continuità e un passaggio di consegne efficace. Inoltre, l’assessore Alessandro Gazzella con delega alla Partecipata, oltre che al Bilancio e al personale del Comune, mi sta affiancando in questo momento di avvicendamento con molto attenzione e presenza costante, E ci tengo a ringraziarlo per l’ottimo lavoro che sta portando avanti.”

Quale sarà, secondo lei, il requisito più importante che dovrà avere il nuovo Amministratore unico?

“Cerchiamo una figura competente e motivata. Che conosca le dinamiche delle società partecipate, e abbia una visione strategica orientata all’interesse pubblico. La Multiservizi gestisce servizi fondamentali per la qualità della vita dei cittadini, dalla manutenzione del verde alla gestione delle farmacie, dai cimiteri alla pubblica illuminazione. E serve una guida capace, trasparente e fortemente orientata al miglioramento continuo.”

Entro quanto tempo pensa che sarà nominato il nuovo amministratore?

“Il bando resterà aperto per dieci giorni, come previsto. Al termine inizierà subito la fase di valutazione delle candidature. Il nostro obiettivo è procedere con la nomina nel più breve tempo possibile, così da non creare vuoti gestionali e garantire continuità amministrativa.”