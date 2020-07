Condividi Pin 9 Condivisioni

Non smettono di arrivare dal territorio segnalazioni di inciviltà

Cerveteri, segnalazioni di rifiuti abbandonati in Via di Zambra – Dopo questa occasione viene proprio da dire che “la mamma degli incivili è sempre incinta”. Non smettono di arrivare infatti dal territorio segnalazioni di rifiuti abbandonati, questa volta provenienti da Via di Zambra a Cerveteri come dimostrano le immagini. Prosegue dunque il mancato rispetto dei luoghi pubblici, degli ambienti, della natura, della persona e delle relative norme igieniche e di comportamento al quale è necessario fornire una risposta adeguata da parte di tutti, cittadini ed istituzioni.