Questo weekend torna in grande stile la tradizionale sagra dell’Uva cerveterana, Gubetti: “Vogliamo realizzare una sagra scoppiettante”

E’ tutto pronto per il ritorno della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. C’è grande fermento nel comune etrusco per il ritorno della sagra ormai giunta alla sua cinquantanovesima edizione. “Finalmente siamo tornati alla normalità” dichiarano all’unisono il sindaco Gubetti e gli assessori Ferri e Battafarano, raggiunti telefonicamente. E’ arrivato il momento di tornare a passeggiare tra le bancarelle respirando l’odore dello zucchero filato e delle noccioline caramellate, ma non solo.

E’ la Sagra del ritorno delle grandi tradizioni, i Rioni saranno nuovamente protagonisti e dalle fontane sgorgherà ancora vino. Sabato pomeriggio sarà possibile assistere alla storica gara della pigiatura in Piazza Aldo Moro. Domenica il gran finale con la sfilata dei carri allegorici che vedrà i Rioni partecipanti collaborare per regalare al pubblico uno spettacolo unico. “Il recupero delle tradizioni sarà il vero valore aggiunto della sagra” dice entusiasta la vicesindaca Federica Battafarano.

Cerveteri scalda i motori, torna la Sagra dell’Uva e del Vino

“Siamo contenti dello spirito che sta animando l’organizzazione, siamo riusciti a ricucire il rapporto con i rioni e siamo estremamente soddisfatti. Abbiamo avuto poco tempo, è vero, ma vogliamo realizzare una sagra scoppiettante” confessa il sindaco Elena Gubetti. “Ci saranno stand, street food in Piazza Aldo Moro e anche tante visite guidate. Il museo aprirà sabato e domenica sera. Abbiamo deciso di lanciare l’iniziativa dell’alba alla necropoli e ha già riscosso un grande successo, domenica alle 6:15 vedremo il sole sorgere dietro i tumuli, la nostra storia”.

Piazza Santa Maria ospiterà la Piazza del Vino, che sarà uno dei fiori all’occhiello dell’intera sagra. “Abbiamo ricevuto tantissime richieste di partecipazione, infatti abbiamo dovuto chiudere la presentazione delle domande” svela l’assessore con delega all’urbanistica, Riccardo Ferri. “In Piazza Santa Maria saranno presenti 28 cantine con circa 80 etichette in esposizione. La Piazza del Vino di Cerveteri inizia ad avere una grande risonanza e il nostro obiettivo è quello di renderla una vetrina importante a livello nazionale. Per questo, non ci siamo limitati ad accogliere solo cantine locali, che comunque parteciperanno nella quasi totalità, ma abbiamo allargato il range verso cantine eccellenti del Lazio e dell’intero territorio italiano.” Non solo, quest’anno, per la prima volta, 4 esponenti dello slow food locali avranno la possibilità di far assaggiare i propri prodotti”.

Nella serata di chiusura interverrà Giuseppe Amato, il miglior pasticcere al mondo nel 2021.

“Domenica consegneremo il premio dedicato a Filippo Onorati, un gesto per ricordare un uomo che ha sempre partecipato attivamente alle nostre iniziative e che purtroppo recentemente ci ha lasciato. Saranno i visitatori a decidere chi si aggiudicherà questo riconoscimento” conclude l’assessore Riccardo Ferri.

Per l’occasione l’Arena della Legnara continuerà a regalare spettacoli, ogni sera sarà possibile assistere ad uno show diverso. L’assessora e vicesindaca Federica Battafarano parla del programma: “Venerdì si potrà assistere al concerto del gruppo bandistico cerite e della banda del comune gemellato di Fürstenfeldbruck. Sempre nella serata di venerdì si proseguirà con gli Stonehenge. Sabato Emanuela Aureli farà divertire la Legnara con le sue imitazioni e domenica chiuderemo con un concerto omaggio a Lucio Battisti”. La sagra si concluderà con uno spettacolo di stelle cadenti dal palazzo del comune: “Tempo fa ci siamo dichiarati contrari ai fuochi d’artificio, quindi abbiamo deciso di chiudere con unno spettacolo simbolico, ma ricco di fascino”.

Insomma, Cerveteri sta scaldando i motori, mancano pochissimi giorni alla Sagra Dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Una festa all’insegna della normalità e della gioia, sempre nella splendida cornice offerta dalla città etrusca.

Giorgio Ripani