Cerveteri, sabato “OmoGirando con i Rasenna la Via degli Inferi”

Appuntamento alle ore 17.30 presso la via degli inferi e la Necropoli del Laghetto

di Giovanni Zucconi

Il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia è sempre più teatro di iniziative culturali di ogni tipo. Ed è una delle novità più grandi, a mio parere, che il Direttore Vincenzo Bellelli

ha introdotto con la nascita del PACT.

Sabato 6 luglio prossimo, si svolgerà in due importanti aree del Parco, la Via degli Inferi e la Necropoli del Laghetto, una visita guidata non proprio tradizionale. Sia per l’orario abbastanza insolito in cui si svolgerà, dalle 17:30 alle 20:30, sia per il programma della manifestazione.

La manifestazione si chiama “OmoGirando con i Rasenna la Via degli Inferi”. Che vede collaborare insieme l’associazione romana di guide “OmoGirando” e l’associazione cerveterana “I Rasenna”, La prima organizza gite e visite culturali esplicitamente pensate per le persone LGBTQIA. Ma naturalmente non solo. La seconda è una storica associazione di volontariato che organizza in mezza Italia rievocazioni storiche, principalmente a tema Etrusco.

La sinergia tra queste due associazioni ha partorito una visita guidata sicuramente interessante. Ai racconti e alle spiegazioni delle guide e degli storici di “OmoGirando”, seguirà un’esperienza immersiva nel mondo etrusco, con una rievocazione storica ideata e realizzata dall’associazione “I Rasenna”.

Potete trovare le modalità di prenotazione, e tutti i particolari di questa manifestazione, al link https://www.irasenna.org/omogirando-con-i-rasenna-la-via-degli-inferi/