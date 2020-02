Condividi Pin 0 Condivisioni

Sabato 15 febbraio dalle ore 17 in via Doganale 50

Cerveteri, sabato festa in maschera solidale per Marco e Francesco

Sabato 15 febbraio alle ore 17, in via Doganale 50, presso la ASD Soft and Wild Dance, sarà organizzata una festa in maschera solidale per Marco e Francesco Camerini, i fratellini di Valcanneto affetti dalla malattia di Batten.

Ad attendervi un pomeriggio ricco di divertimento con musica, balli di gruppo, una sfilata in maschera, il tutto accompagnato da una merenda offerta dallo staff e alle ore 19 estrazione riffa.

Offerta libera.

L’intero ricavato infatti verrà devoluto a Marco e Francesco Camerini.

Per info, contattare i seguenti numeri: 331 42 27 916; 33322 61185.