Cerveteri: sabato 18 marzo presentazione del libro “Con la mano sotto il mento”, di Alessia Latini –

Sabato 18 marzo alle ore 18:00 il Caffè Libreria Il Rifugio degli Elfi ospiterà la presentazione del libro “Con la mano sotto il mento” di Alessia Latini, Scatole Parlanti Editore. Interverrà Francesca Lazzeri.

Con la mano sotto il mento, ovvero sei narrazioni nelle quali insidie, reali o apparenti, visibili o celate, si palesano agli individui nella loro vera natura troppo tardi o, semplicemente, come il miraggio di una realtà che diverrà migliore. Una visita serale apre la porta a un equivoco che conduce a una tra gica scoperta; un uomo, per cinque anni, osserva dalla finestra il passaggio di una ragazza con il suo cane, pronto a entrare nella sua vita; una donna, con un’arma in mano, guarda uno specchio rivedendo tratti di esistenza che l’hanno portata al momento di quella decisione; un dipinto incanta lo sguar do di un osservatore che finisce ben presto col perdere la linea di confine tra ciò che realmente vede e le fantastiche rievocazioni della sua memoria. Bugie, false speranze, illusioni e inganni della mente sono alcuni degli elementi che inducono i protagonisti di queste storie a cambiare, spesso in maniera irrepa rabile, la rotta della propria vita.

Alessia Latini, nata nel 1974, è laureata in Lettere moderne e ha contribuito a testi di narrativa e saggistica. Giornalista pubblicista, ha scritto per diverse testate cartacee e online, spesso curando rubriche di cultura. Da anni colla bora con varie associazioni per realizzare progetti artistici e mostre.