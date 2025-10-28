Seconda edizione del Memorial dedicato a Damiano Casali, appuntamento domenica 9 novembre dalle 14:30

Si svolgerà domenica 9 novembre la seconda edizione del Memorial Damiano Casali organizzato dall’associazione a lui intitolata. A partire dalle ore 14:30, presso il centro sportivo Rim di Cerveteri (Via Claudio Graziosi) decine e decine di ragazzi scenderanno in campo per un torneo calcistico nel ricordo di Damiano.

Le partite inizieranno alle 15:30 circa, dopo la presentazione ufficiale delle squadre partecipanti con finalissima prevista alle ore 19:00.

Cerveteri ricorda Damiano Casali

Ma il Memorial non sarà un semplice pomeriggio di sport, sarà l’occasione per conoscersi e per creare una comunità di persone sempre più grande che viaggia verso un grande obiettivo: l’ascolto dell’altro. “Tutti possono partecipare – ha dichiarato Mathieu, fratello di Damiano e Presidente dell’Associazione, a ridosso dell’evento – anche se non ci conoscono e anche se non conoscevano Damiano. Per noi è fondamentale far avvicinare anche persone che non sanno nulla di questa realtà, ma che, invece, sono alla ricerca di uno spazio dove sentirsi accolti. Non fatevi alcun tipo di problema, sarà una bella giornata da passare insieme. Vi aspettiamo”.

A partire dalle 20:30 verrà aperto il buffet a cura di Mondo Antico e tutto l’evento sarà accompagnato dalla Back Door Band.