Cerveteri: voli sfortunati per alcuni rapaci, ci pensano i volontari di Fareambiente

Le Guardie ecozoofile sono intervenute in queste settimane per il recupero di alcune civette e per due esemplari di gheppio

Rapaci e voli sfortunati. In queste settimane le Guerdie Ecozoofile di Fareambiente Cerveteri sono intervenuti per il recupero di fauna selvatica in difficoltà, nello specifico di rapaci: notturni come nel caso della civetta (Athene noctua) e diurni come per questi due esemplari di gheppio (Falco tinnunculus).

Che sia per uno sfortunato incontro con animali domestici, per un trauma da incidente o per l’incapacità di volare in un luogo però non sicuro, i nostri agenti sono sempre intervenuti per mettere in sicurezza l’animale e trasportarlo il prima possibile al Centro Recupero Fauna Selvatica CRFS Lipu Roma dove del personale esperto e professionale se ne prenderà cura fino alla liberazione.









Insomma solo una sosta temporanea per questi volatili, prima di poter tornare ad abbracciare il cielo con le loro ali.

E le Guardie Ecozoofile di Fareambiente Cerveteri invitano la cittadinanza “a continuare a segnalare situazioni di pericolo per queste creature tanto belle quanto fragili ma allo stesso tempo vogliamo sensibilizzare sull’importanza di non toccare degli esemplari giovani che ancora non sono capaci di volare, salvo che un pericolo imminente per la loro incolumità lo richieda. È nel ciclo stesso della natura che i pulli imparino per tentativi a volare, non c’è nulla di cui preoccuparsi o per cui allarmarsi. Sbagliando s’impara e volte dopo tanti inciampi si riesce anche a librarsi in aria”.