Cerveteri raccoglie un pareggio a Fregene terminando con un 1-1

Cerveteri raccoglie un pareggio a Fregene, dove per buona parte della gara è stato in vantaggio con una rete nel primo tempo di Edoardo Fagioli, autore di un goal strepitoso. È terminata 1 a 1 al Paglialunga di Fregene, contro una formazione che nei minuti finali ha spinto in avanti portandosi al pareggio. Un risultato, tuttavia, giusto per quello che si è visto in campo. Mercoledì primo novembre i verde azzurri ritorneranno in campo, sempre in campionato, contro il Borgo Palidoro.

