Cerveteri, prossima l’apertura della nuova biblioteca all’I.C. Cena –

“E anche all’Istituto Comprensivo Cena oggi ha suonato la prima campanella. Garantita la sicurezza, il distanziamento, ma anche la didattica digitale integrata. La scuola presenta diverse novità, è una scuola che non si ferma e che costruisce i suoi percorsi sulle esigenze degli alunni. È in arrivo un’aula STEM e, come già anticipato, la biblioteca scolastica che , oggi, genitori e alunni hanno potuto ammirare attraverso le vetrate. E la biblioteca è quasi pronta per essere inaugurata e lo sarà grazie al contributo di molti esercizi commerciali che hanno mostrato di avere a cuore la cultura, l’istruzione dei ragazzi, il benessere della comunità perché una biblioteca è di tutti ed è per tutti. Lo stimolo iniziale lo ha dato l’Erborosteria In Sole che ha donato le scaffalature , ma è stata appunto seguita da tanti altri.”

A renderlo noto lo stesso Istituto, affermando inoltre:

“Si ringrazia per i contributi: il Quotidiano La Voce; Cafè d’Europe; Armeria Stella; Bar Del Gufo; Macelleria Soc Noi srl; Solletico giocattoli; Jolly bar; Ristorante “I quattro Ricci”; e poi ancora Cartoleria Punto Carta per il materiale didattico e Tipografia Baldini per la stampa dei manifesti.

A loro tutti va il ringraziamento della comunità scolastica per aver compreso che “ chi legge vola in alto”.