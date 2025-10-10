Il centrocampistsa: “Voglio fare bene, giocare con la maglia della mia città mi deve spingere a dare il massimo”

Cerveteri, Polucci “scende” dalla D e sceglie la squadra della sua città

Altro acquisto del Cerveteri, che si assicura le prestazione di Leo Polucci, giovane centrocampista che ha iniziato la stagione in serie D, con la maglia dell’Atletico Lodigiani.

Il giovane, nato e residente a Cerveteri, ha preferito stare vicino casa, scegliendo la maglia della sua città, grazie al lavoro del diesse Scotti.

Cerveteri, Polucci “scende” dalla D e sceglie la squadra della sua città

“Ho tanti amici che sono qui, con molti ho giocato insieme. Stare a Cerveteri per me è un motivo di orgoglio, giocare con la maglia della mia città, dove ho iniziato i primi passi. C’è una bella tifoseria, domenica li invito ad essere numerosi, serve una vittoria per riprendere morale e fiducia”.

I Cervi, infatti, saranno attesi da una rivale alla salvezza e la missione da compiere , è una sola, vincere. Tre punti sono la parola d’ordine.