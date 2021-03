Share Pin 1 Condivisioni

I consiglieri Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis puntano i riflettori sullo stato di completo degrado e abbandono in cui versa la piazza

“Cerveteri: piazza Santa Maria un colabrodo, il sindaco poteva pensarci prima a riqualificarla”

Voragini grandi come piscine, altre rattoppate alla meno peggio con asfalto. Tutto là dove una volta c’erano i sampietrini ad adornare e rendere meravigliosa la piazza centrale della città: piazza Santa Maria.

A puntare ancora una volta i riflettori sullo stato di degrado in cui versa il cuore pulsante della città etrusca sono i consiglieri Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis, all’indomani dell’annuncio del sindaco Pascucci di un possibile restyling di piazza Santa Maria.

“Non poteva farlo prima?”, si chiedono i consiglieri: “Che figura facciamo in una città nominata patrimonio dell’Unesco e che si apprestava a essere nominata Capitale della Cultura Italiana”.

“Ci vergogniamo – hanno proseguito i due consiglieri – che l’amministrazione non sia stata capace di riparare la piazza come avrebbe dovuto”. Quell’asfalto qua e là a macchia di leopardo e quelle voragini “sono uno schiaffo alla città di Cerveteri, alla storia”, oltre che ad essere “pericolose per le persone che vi transitano”.

