Socio storico dell’Associazione Nautica di Campo di Mare: il messaggio della Sindaca Elena Gubetti

Cerveteri piange la scomparsa di Giorgio Molinari –

La città di Cerveteri piange la scomparsa di Giorgio Molinari.

Dal proprio profilo Facebook dichiara la sindaca Elena Gubetti:

“Ciao Giorgio.

Oggi salutiamo con grande tristezza Giorgio Molinari, storico socio dell’Associazione Nautica di Campo di Mare e caro amico della nostra comunità.

Lo ricordiamo con affetto per la sua presenza costante, il suo amore per il mare e per il suo profondo legame con la nostra città. Anche la scorsa estate era lì, sulla spiaggia di Campo di Mare, a vivere e condividere quella passione che lo ha sempre contraddistinto. Ero certa che ci saremmo rivisti il 15 agosto per il nostro ormai abituale appuntamento in occassione delle celebrazioni per la festa dell’Assunta presso l’Associazione Nautica e invece non ci rivedremo ma, sono certa, sarai li con noi come sempre.

Alla moglie Anna, ai figli Sergio e Fabio a tutti gli amici e soci della ANCM va il nostro più sincero abbraccio in questo momento di grande dolore.

Giorgio, buon vento!”