Cerveteri, pesante sconfitta con il Quarto Municipio: dopo tre vittorie di fila la truppa di Superchi perde per 6 a 1 –

Sconfitta pesante subita dal Cerveteri sul campo del Quarto Municipio per 6 a 1. I verdeazzurri interrompono bruscamente la serie positiva di tre vittorie di fila sul campo di una squadra lanciata nei piani alti della classifica. Diverse defezioni tra i verdeazzurri non permettono a mister Superchi di arginare gli avanti capitolini che chiudono il match con un punteggio ampio.” Sconfitta che non deve demoralizzarci – ha detto il dg Discepolo – – E’ chiaro che dobbiamo lavorare molto, siamo giovani e in fase di rodaggio. La classifica non è deficitaria, anche se dobbiamo migliorarci e lottare per salvarci. Sono fiducioso, la squadra di impegna e ci mette molta volontà”. Venerdì al Galli ultimo appuntamento del 2022 contro il Maccarese. Chiudere l’anno con un risultato importante lascerebbe l’ambiente sereno per Natale.