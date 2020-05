Cerveteri, per la fine di giugno la riapertura degli uffici postali di Valcanneto

Condividi Pin 6 Condivisioni

Nei prossimi giorni dovrebbero partire i lavori all’interno della sede della frazione danneggiata nei mesi scorsi a seguito di un furto

Non riaprirà prima della fine di giugno l’ufficio postale di Valcanneto.

Nonostante i lavori fossero stati già appaltati nei mesi scorsi, quasi subito dopo il furto subito in piena notte e che aveva danneggiato la struttura, con l’emergenza covid-19 tutto si è fermato. Tanto che i lavori dovrebbero ripartire nei prossimi giorni.

La consegna dei locali e la loro riapertura al pubblico dovrebbe dunque arrivare per la fine di giugno.

Per il momento, dunque, i cittadini dovranno continuare a recarsi presso la sede temporanea attivata all’ufficio postale centrale di Ladispoli in via Sironi.

Il servizio è attivo tre volte a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì.