Cerveteri, parte la formazione per mobility manager scolastici

A dicembre, due giornate di formazione sul mobility management scolastico organizzate dall’amministrazione comunale di Cerveteri

L’Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri Elena Gubetti, insieme ad Euromobility, annuncia alla cittadinanza l’avvio di un corso di formazione dedicato al mobility management scolastico, aperto a tutti i docenti delle scuole del territorio.

Gli incontri di formazione inizieranno a dicembre 2020: i primi due appuntamenti sono in programma giovedì 10 e 17 dicembre, mentre la terza ed ultima giornata di corso, sarà nell’autunno 2021e sarà dedicata ad un momento di sintesi e di confronto delle varie esperienze intraprese dai partecipanti. Le prime due giornate saranno organizzate online e ogni scuola potrà iscrivere uno o più docenti interessati al tema della mobilità sostenibile. Al termine del corso che avrà una durata pari a 12 ore, verranno rilasciati i materiali didattici utilizzati e un attestato di partecipazione.

La formazione sarà gestite e curata da Euromobility, associazione designata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come National Focal Point per l’Italia in EPOMM – European Platform on Mobility Management.

Obiettivo del corso, la formazione della figura del mobility manager, introdotta dal Decreto sulla mobilità sostenibile nelle aree urbane emanato dal Ministero dell’Ambiente il 27/03/1998. Il Decreto stabilisce che le aziende private e gli enti pubblici debbano identificare un mobility manager che ottimizzi gli spostamenti sistematici dei dipendenti riducendo l’uso dell’auto privata attraverso lo strumento del Piano degli Spostamenti Casa – Lavoro (PSCL). In seguito, la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 all’art. 5 ha definito il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro e ha introdotto la figura del mobility manager scolastico da istituire in tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado.

“Il Mobility MANAGEMENT – ha detto Elena Gubetti, assessore alle Politiche Ambientali e alla Mobilità – è una pratica che riguarda la promozione della mobilità sostenibile nonché la gestione della domanda di trasporto privato mediante il cambiamento degli atteggiamenti e del comportamento delle persone e compito del mobility manager scolastico è la predisposizione del Piano spostamenti casa-scuola. Si tratta quindi di una formazione più che mai necessaria nel contesto attuale che vede sempre di più la mobilità sostenibile come prioritaria.

L’attività formativa rientra nel più ampio progetto Fiumicino e Cerveteri sulla linea dell’ecomobilità, nato nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa – scuola e casa- lavoro, con il finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

“La svolta di una comunità verso scelte di mobilità sostenibile passa attraverso molte azioni che l’amministrazione comunale deve coordinare e sostenere in modo sinergico. La figura del mobility manager scolastico è una di queste: abbiamo lavorato molto a questo progetto, come a quello del Pedibus, al quale hanno già aderito alcune scuole della nostra città – ha concluso l’Assessora Gubetti – ringrazio il lavoro fondamentale di tutto l’ufficio Ambiente e Mobilità e il dirigente Arch. Marco Di Stefano che seguono costantemente questo progetto”.

Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare un e-mail a [email protected] o contattare i seguenti numeri: 06.89021723 – 366.4923620”