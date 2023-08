Cerveteri, parte forte il nuoto artistico del Tyrsenia Sporting Club

Ottimi risultati al primo anno di Agonismo per il nuoto sincronizzato ormai denominato nuoto artistico del Tyrsenia Sporting Club

Ottimi risultati al primo anno di Agonismo per il nuoto sincronizzato ormai denominato nuoto artistico del Tyrsenia Sporting Club. Ad inizio stagione 2022/23 la società , il direttore sportivo Giancarlo Paolacci e l’allenatrice Ilaria Bruno hanno deciso di ampliare la disciplina, lasciando ben conclamato il settore propaganda e permettere anche di svolgere l’attività agonistica.

Al primo anno in questa specialità agonistica, dopo varie prove a livello regionale nella categoria Esordienti A e Ragazze, le atlete inaspettatamente si sono qualificate prima per il Campionato Italiano Primaverile Esordienti A svolto a Roma e successivamente sono riuscite a qualificarsi per il campionato Estivo Esordienti A a Busto Arsizio.

Tutto questo è stato possibile grazie al nostro team Ilaria Bruno, Viviana Anconetani, Ambra Ciardiello, Eleonora Scarpone e Francesca Consalvi.

“Ringraziamo gli sponsor FeroCart e BCC DI ROMA. Adesso tutti in vacanza e ci rivediamo Lunedì 11 e Lunedì 18 settembre alle ore 17:00 in via Ezio Morlacca 10, ASD TYRSENIA SPORTING CLUB per provare questa magnifica disciplina… aperta a tutti Bambini e Bambine, Ragazzi e Ragazze ma sopratutto anche squadra Master!” dichiara entusiasta la dirigenza.