Appuntamento oggi, 4 gennaio, domani 5 gennaio a partire dalle 17. Il 6 gennaio alle 16 con l’arrivo dei Re Magi

Cerveteri: al parco della Legnara torna la magia del Presepe Vivente – +

Dopo due anni di stop causa restrizioni del Governo per l’emergenza sanitaria, è pronta a tornare da questo pomeriggio, al Parco della Legnara, la magia del Presepe Vivente grazie ai tantissimi figuranti, all’impegno dei Rioni e delle Parrocchie Santissima Trinità e Santa Maria Maggiore.

Cerveteri, domani l’esordio per il Presepe Vivente al Parco della Legnara

Cerveteri: al parco della Legnara torna la magia del Presepe Vivente. Quando?

L’appuntamento è a partire da questo pomeriggio alle 17 al Parco della Legnara, mentre il 6 gennaio si inizierà alle 16 con l’arrivo dei Re Magi.

“Ci mancava il Presepe Vivente e siamo davvero felici che le festività di quest’anno possano concludersi con il ritorno di questa grande attrattiva”, ha commentato il sindaco Elena Gubetti.

“Un grande evento della nostra città, per il quale ci tengo a ringraziare tutti i Rioni, più che mai protagonisti della cultura e della tradizione di Cerveteri, tutti i figuranti e tutti coloro che ad ogni titolo hanno lavorato affinché potesse svolgersi l’evento”.

“All’interno del Parco della Legnara, rivivrà la magia della natività – ha aggiunto l’assessore alla cultura, Federica Battafarano – i pastori, i mercanti, le figure principali che animano il presepe, contadini, braccianti, accompagnati da musiche e suggestivi giochi di luce ci accompagneranno fino alla Capanna della Natività. In attesa ovviamente dell’appuntamento del giorno dell’Epifania, quando come tradizione arriveranno i tre Re Magi. A tutti coloro che hanno lavorato anche quest’anno per la realizzazione del Presepe, i miei ringraziamenti e l’invito a tutta la cittadinanza a non mancare a questo straordinario e suggestivo appuntamento con la tradizione”.

L’appuntamento con il Presepe Vivente è alle ore 17:00, mentre nella giornata dell’Epifania, inizierà alle ore 16:00 con l’arrivo dei Re Magi.

Per l’occasione sarà istituito un servizio gratuito di navetta attivo dalle 17.30 alle 20 che effettuerà il seguente percorso: Cancello del parco della Legnara (via Suor A. Laudenberg) – via Settevene Palo (fermata presso mobilificio Ricci) – via Ceretana – piazza Aldo Moro (fermata c/o Pit) – via F. Rosati – Cimitero vecchio (fermata) – cancello del parco della Legnara.

E dalle 16:30 presso il Villaggio di Natale, in Piazza Aldo Moro, si terrà lo spettacolo della trampoliera Aurora.