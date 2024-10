Cerveteri, operazione di rimozione dei veicoli abbandonati

La Polizia Locale di Cerveteri ha avviato una serie di operazioni di rimozione dei veicoli abbandonati su segnalazione dei residenti

La Polizia Locale di Cerveteri ha avviato una serie di operazioni di rimozione dei veicoli abbandonati, con un intervento iniziale nelle frazioni di Cerenova e Campo di Mare, su segnalazione dei residenti, che ha portato alla rimozione di cinque auto. Anche nel centro cittadino, Cerveteri, sono stati effettuati controlli che hanno permesso di restituire uno scooter rubato al suo legittimo proprietario. Purtroppo quello dell’abbandono dei veicoli in strada è un fenomeno sempre più diffuso. Alcune sono senza targa, per ostacolare l’individuazione del proprietario, altre seno senza assicurazione. Una «piaga» che l’amministrazione comunale ha intenzione di «combattere» per restituire «decoro urbano» al territorio, come affermato dal comandante della Municipale Cinzia Luchetti.

Le operazioni di rimozione sono a costo zero per il Comune: «Il privato – ha infatti spiegato Luchetti – ha l’interesse nel rimuovere questo tipo di auto perché durante lo smaltimento può tenersi i pezzi necessari del veicolo. C’è una convenzione apposita con il Comune»