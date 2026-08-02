Cerveteri, Onde Libere: “Senza una maggioranza non si governa: è tempo di dimettersi”

Riceviamo e pubblichiamo:

La crisi politica che sta attraversando Cerveteri è ormai sotto gli occhi di tutti. La bocciatura dell’assestamento di bilancio non rappresenta un semplice incidente di percorso, ma la conferma che questa Amministrazione non dispone più di una maggioranza politica stabile per governare la città.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito più volte a Consigli comunali rinviati o conclusi anticipatamente per mancanza del numero legale. Una situazione che riteniamo profondamente irrispettosa nei confronti dei cittadini, che meritano un’Amministrazione capace di lavorare con serietà, continuità e responsabilità.

Qualcuno sostiene che il Sindaco possa continuare a governare cercando i voti dell’opposizione. Noi non siamo d’accordo.

In questi anni, ogni volta che l’opposizione ha presentato proposte, emendamenti o iniziative nell’interesse della città, la maggioranza le ha respinte o non le ha sostenute. Per anni il dialogo è stato chiuso e ogni contributo proveniente dall’opposizione è stato sistematicamente ignorato. Oggi, invece, ci si aspetta che sia proprio l’opposizione a garantire la sopravvivenza politica di questa Amministrazione.

Noi non facciamo opposizione per interesse personale né per vendetta. Continueremo sempre a votare ciò che riterremo utile per Cerveteri. Ma una cosa deve essere chiara: non spetta all’opposizione tenere in piedi un’Amministrazione che ha perso la propria maggioranza.

Anche se nei prossimi giorni dovesse esserci la possibilità di ripresentare il bilancio e di approvarlo, il problema politico resterebbe immutato. Ogni successiva decisione importante rischierebbe di riproporre la stessa identica crisi, con una città ostaggio di continui rinvii, trattative e incertezze.

Per questo riteniamo che il Sindaco dovrebbe compiere un gesto di responsabilità politica. Il coraggio non è restare aggrappati alla poltrona a ogni costo: il coraggio è saper fare un passo indietro quando vengono meno le condizioni per governare.

Se non esiste più una maggioranza, è giusto prenderne atto. Anche l’eventuale gestione commissariale accompagnerebbe la città verso le prossime elezioni previste dalla legge, ma almeno garantirebbe un’Amministrazione imparziale, evitando mesi di paralisi politica.

Cerveteri merita stabilità, serietà e rispetto. Merita un’Amministrazione che governi con una maggioranza vera, non una che sopravviva votazione dopo votazione.

Per noi è arrivato il momento di chiudere questa esperienza amministrativa. Per il bene della città, fate un passo indietro. Dimettetevi.

Onde Libere Lista Civica Cerveteri