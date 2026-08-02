Il Rione Garbatella propone due giornate dedicate alla buona tavola e al divertimento. Oggi la cena con un menù interamente ispirato alle polpette. Domani, lunedì 3 agosto il White Disco Party

Cerveteri, al Parco della Legnara arriva “Polpettando”

Due serate da vivere nell’uliveto del Parco della Legnara con “Polpettando”, il Festival della polpetta organizzato dal Rione Garbatella per oggi e per domani, lunedì 3 agosto.

Si comincia domenica alle ore 20 con “Polpettando – A tavola con la Garbatella”. Il menù prevede fantasia di polpette fritte, casarecce al sugo di polpette scomposte, cacciatora “in polpetta”, bontà dell’orto, frutta a chilometro zero e polpettine di cioccolato. Completano la proposta acqua, vino e una sorpresa garbatelliana. Il costo della cena è di 25 euro, mentre il menù per i bambini costa 15 euro. La prenotazione è obbligatoria. Durante la serata sono previsti musica, balli e karaoke con Andrea Fagano e Veronica. Dalle ore 22 sarà possibile partecipare alla festa anche senza aver preso parte alla cena, con ingresso libero.

Lunedì 3 agosto spazio invece al White Disco Party. L’appuntamento inizierà alle ore 18 con l’animazione per i bambini, il torneo di burraco, la musica dal vivo e l’apertura dello stand gastronomico. Dalle ore 21 la festa proseguirà con la musica dagli anni Settanta a oggi proposta dal dj Stefano Venditti e dalla vocalist Roby_kar. Saranno premiati gli abiti bianchi più belli e originali. L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione.

In entrambe le giornate, a partire dalle ore 18, nell’uliveto sarà presente anche il mercatino dell’artigianato. Gli ingressi pedonali saranno da via Armando Ricci e da via del Granarone. L’iniziativa è accompagnata da una sottoscrizione rionale destinata a sostenere la realizzazione del carro allegorico del Rione Garbatella per la prossima Sagra dell’Uva.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare La Primavera al numero 06 9951056, Particolari Pelletteria allo 06 9941591 oppure Euroansa al 389 5390609.