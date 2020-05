Condividi Pin 1 Condivisioni

Gli utenti potranno conferire sino ad un massimo di 5 sacchi trasparenti o semitrasparenti da 100 litri

Cerveteri, nuovo calendario servizio di raccolta a domicilio di sfalci verdi e potature

Prosegue, con un nuovo calendario, il servizio di raccolta a domicilio di sfalci verdi e potature destinato ai privati cittadini. Gli utenti potranno conferire sino ad un massimo di 5 sacchi trasparenti o semitrasparenti da 100 litri, con un sistema di prenotazione tramite e-mail e il ricevimento di un avviso con il giorno previsto per la raccolta.

• COSA FARE:

Inviare una mail di prenotazione a [email protected] indicando:

ZONA, NOME e COGNOME, TELEFONO CELLULARE, N° RUOLO TARI, QUANTITÀ SACCHI (da 1 a 5), PUNTO DI ESPOSIZIONE SACCHI (su strada pubblica).

Attendere una mail o un sms con il giorno e le istruzioni per il ritiro.

• QUANDO PRENOTARE, QUANDO SI RACCOGLIE:

MARINA DI CERVETERI

Prenotazione entro il 23 maggio. Data di raccolta compresa tra 27 e 30 maggio.

Prenotazione entro il 13 giugno. Data di raccolta compresa tra 17 e 20 giugno.

VALCANNETO

Prenotazione entro il 30 maggio. Data di raccolta compresa tra 3 e 6 giugno.

Prenotazione entro il 20 giugno. Data di raccolta compresa tra 24 e 27 giugno.

CERVETERI BASSA

Prenotazione entro il 6 giugno. Data di raccolta compresa tra 10 e 13 giugno.

Prenotazione entro il 27 giugno. Data di raccolta compresa tra 1 e 4 luglio.

• REGOLE TASSATIVE PER IL RITIRO

ATTENDERE sempre mail o SMS di conferma con la DATA prima di esporre;

MAX 5 SACCHI DA 100 LITRI A RITIRO IN BUSTE TRASPARENTI. NO SACCHI NERI.

ESPORRE nel giorno e SECONDO LE ISTRUZIONI ricevute nella conferma.

Si ricorda a tutti gli utenti che il conferimento degli sfalci e potature può essere fatto di persona presso il CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA di Via Settevene Palo Nuova, nei giorni di MARTEDÌ, GIOVEDÌ, DOMENICA (dalle 7:00 alle 13:00) e SABATO (dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 14:00alle 17:00).

ACCESSO SOLO SU PRENOTAZIONE, con possibilità di indicare, nei limiti delle disponibilità, giorno e fascia oraria di accesso preferito. L’utente dovrà comunque attendere conferma del giorno e ora di accesso a mezzo e-mail.

Modulo di prenotazione disponibile a questo link: https://forms.gle/KYPuWurYuaYD5Kpi8