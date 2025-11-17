Cerveteri, nuova guida per Azzurro Donna: Candida Pittoritto alla responsabilità del movimento femminile di Forza Italia

La nomina, sostenuta dai vertici provinciali, rafforza la presenza del movimento sul territorio e punta a valorizzare il ruolo delle donne nella vita pubblica

Azzurro Donna Cerveteri ha una nuova responsabile: si tratta di Candida Pittoritto, la cui nomina è stata ufficialmente ratificata dai vertici provinciali di Forza Italia. Come riportato da Civonline, un passaggio significativo nel percorso di crescita e riorganizzazione del movimento femminile sul litorale, guidato negli ultimi mesi da Pamela Pierotti.

“Assumo questo impegno – dichiara Pittoritto – consapevole che Azzurro Donna ha come obiettivo primario il sostegno delle donne attive nel lavoro, in politica e in famiglia. Il movimento promuove e valorizza la partecipazione femminile alla vita pubblica, approfondendone le problematiche e coordinando l’attività politica e organizzativa nelle materie che riguardano da vicino il mondo delle donne”.

Un’iniziativa, sottolinea la nuova responsabile, che porta avanti i valori liberali di Forza Italia, condividendone gli obiettivi ma con un’attenzione specifica alle esigenze e alle istanze femminili.

Pittoritto ha inoltre rivolto un ringraziamento al segretario di Forza Italia Sandro Cascianelli e ai Consiglieri Comunali di Cerveteri, esprimendo apprezzamento per il loro costante sostegno e per la fiducia accordata.

Con questa nomina, Azzurro Donna ribadisce la volontà di essere sempre più presente e attiva sul territorio, promuovendo politiche capaci di valorizzare il ruolo delle donne nella società e nelle istituzioni.