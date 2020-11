Share Pin 1 Condivisioni

Sarà aperto tutti i mercoledì dalle 8 alle 13.30 e proporrà una vasta scelta di prodotti a km0

Cerveteri, nasce il mercato di campagna amica: domani l’inaugurazione –

Taglio del nastro domani, mercoledì 25 novembre per il Mercato di Campagna Amica a Cerveteri. A realizzarlo, lungo la Via Aurelia al km 41.600 COLDIRETTI ROMA insieme a Campagna Amica, un mercato che porta prodotti sani, genuini, salutari, direttamente dalla campagna alla cucina.

Cerveteri, nasce il mercato di campagna amica: domani l’inaugurazione

Sarà aperto tutti i mercoledì, dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e proporrà una vasta scelta di prodotti a km0, eccellenze dei produttori agroalimentari del territorio etrusco.

Tra i prodotti che sarà possibile trovare sui banchi anche quelli della biodiversità romana, il cacio fiore di Columella, i broccoli romaneschi e poi ancora le zucchine in fiore e le coppiette di maiale, le uova, i salumi e i formaggi freschi e stagionati, oltre all’olio e al vino.

A commentare la nascita di questa nuova importante realtà, è Riccardo Ferri, Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri, che commenta:

“Cerveteri e il territorio della Tuscia Romana possono annoverare produttori agroalimentari di grande livello, che fanno della qualità e della genuinità dei loro prodotti un marchio di fabbrica di assoluta garanzia – ha detto Ferri – come Assessore, ma anche come imprenditore, sponsorizzo veramente con grande soddisfazione questa nuova attività. Inoltre, nota non di poco conto, quello che stiamo vivendo, è un anno senza dubbio particolare, difficile, fatto di incognite da un punto di vista sociale ed economico. Fondamentale, durante il lockdown e i momenti più brutti della pandemia, fu proprio il contributo dei produttori agroalimentari del nostro territorio che con passione e generosità, nonostante la difficoltà che anche loro stavano vivendo sulla propria pelle, hanno sempre offerto con generosità e altruismo i propri prodotti a quelle famiglie che stavano attraversando un momento ancor più difficile. Nell’augurare dunque un buon lavoro e un in bocca al lupo a tutti i produttori e a COLDIRETTI ROMA per questa attività, invito tutti i cittadini a fare i propri acquisti presso il Mercato di Campagna Amica, sinonimo di qualità”.

Tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme antiCovid e in massima sicurezza, con ingressi contingentati e misurazione della temperatura con termoscanner, oltre ai dispositivi di protezione individuale obbligatori e disinfettante.

“Registriamo un aumento relativo all’apertura di nuovi mercati – dice il presidente di Coldiretti Roma, Niccolò Sacchetti – che supera il 30 per cento, con una domanda sempre crescete. Un segnale positivo che trova riscontro anche nel rapporto di fiducia tra consumatori e i nostri produttori, che sono in grado di far riscoprire sapori e ricette, per preparare piatti tipici del territorio. Un ringraziamento vogliamo rivolgerlo al sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, all’assessore Riccardo Ferri e all’amministrazione comunale, con la quale abbiamo lavorato in sinergia per l’apertura del nuovo mercato”.