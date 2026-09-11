Cerveteri, maltempo: Multiservizi Caerite al lavoro sul territorio per prevenzione e sicurezza –

Da ieri pomeriggio e ancora nella giornata di oggi, le squadre della Multiservizi Caerite sono operative sul territorio comunale di Cerveteri a seguito del forte temporale che ha interessato la città.

D’intesa con il Comune di Cerveteri e in coordinamento con la Polizia Locale e la Protezione Civile, il personale dell’azienda municipalizzata è impegnato nelle attività di controllo, prevenzione e messa in sicurezza nei punti in cui il maltempo abbia determinato o possa determinare situazioni di rischio.

Tra gli interventi effettuati, le squadre sono intervenute a Cerenova, presso l’asilo nido in fase di realizzazione in via Veio, dove si è resa necessaria la potatura di un albero di grandi dimensioni che, a seguito del temporale, presentava elementi di potenziale rischio.

In diversi punti del territorio gli operatori sono inoltre intervenuti per la potatura di fronde e la rimozione dalle strade di rami caduti e vegetazione trasportata dal vento, ripristinando le condizioni di sicurezza dove necessario.

Sempre nella giornata di ieri, Multiservizi Caerite è intervenuta anche in via Furbara Sasso, nei pressi di via della Piscina. A seguito dei riscontri tecnici e delle valutazioni ambientali effettuate, e raccogliendo anche le segnalazioni dei cittadini residenti nella zona, è stato abbattuto un pino che non presentava più adeguate condizioni di stabilità ed è stata effettuata la potatura di un altro albero presente nell’area.

«Il nostro personale è impegnato sul territorio e le attività stanno proseguendo anche oggi – ha dichiarato Linda Ferretti, Direttore Generale della Multiservizi Caerite –. In situazioni come questa la tempestività è fondamentale: il lavoro delle nostre squadre non riguarda soltanto le criticità già emerse, ma anche il controllo e la prevenzione delle situazioni che potrebbero rappresentare un rischio. Ringrazio tutto il personale tecnico per la professionalità e la disponibilità dimostrate ancora una volta».

Multiservizi Caerite interviene regolarmente in occasione di eventi meteorologici particolarmente intensi, mettendo a disposizione del Comune di Cerveteri personale, mezzi e competenze nell’ambito dei servizi affidati alla Municipalizzata.

«Il coordinamento tra Comune, Polizia Locale, Protezione Civile e Multiservizi Caerite è essenziale soprattutto in circostanze come queste – ha dichiarato l’Amministratore Unico Alessio Pascucci –. Essere presenti sul territorio significa intervenire tempestivamente dove si manifesta una criticità, ma anche lavorare sulla prevenzione per ridurre il più possibile i rischi. La sicurezza della nostra comunità e la cura del territorio restano una priorità».