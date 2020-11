Cerveteri, lunedì ripartono i lavori sul lungomare dei Navigatori Etruschi

Share Pin 1 Condivisioni

Firmata l’ordinanza di chiusura a macchine e camper nel tratto sterrato e nelle aree verdi limitrofe

Ripartono i lavori sul lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare.

“Un progetto – ha detto il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci – che cambia la storia della nostra città e per il quale abbiamo ottenuto un finanziamento regionale di circa 800mila euro”.

Per avviare i lavori in sicurezza il primo cittadino ha firmato un’ordinanza che prevede:

La chiusura agli autoveicoli (ovviamente quindi anche ai camper) di tutta l’area sterrata compresa tra il Lungomare dei Navigatori Etruschi e l’arenile e il divieto di sosta e fermata nelle aree verdi limitrofe lato monti;

i titolari degli stabilimenti balneari che dovranno svolgere attività di manutenzione o altri lavori potranno chiaramente accedere.

RESTA OVVIAMENTE CONSENTITO, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORMATIVE NAZIONALI, IL TRANSITO A PIEDI.

L’Ordinanza si pone anche in un’ottica di prevenzione in questo periodo di emergenza sanitaria nazionale in cui è fondamentale evitare ogni forma di assembramento.

I trasgressori dell’ordinanza saranno denunciati ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

Ps nelle prossime ore annunceremo una ulteriore importantissima novità per il nostro lungomare.