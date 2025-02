Cerveteri, l’Under 19 vince ancora e spera nella salvezza diretta

L’Under 19 elite del Cerveteri espugna Santa Marinella vincendo 1 a 0.

“Tre punti importanti in chiave salvezza, anche se il Santa Marinella ha dimostrato di essere una buona formazione, che non merita la posizione che occupa. Il vento, purtroppo, ha interrotto molte azioni. Per noi – spiega l’allenatore Simone Sale – è andata bene, visto che i tre punti ci hanno permesso di salire a 30 punti, a sei lunghezze dalla salvezza diretta. Domenica avremo il Morena in casa, dobbiamo vincere per poi affrontare Aranova e Ladispoli. Ci crediamo, ci proveremo sino alla fine. Intanto, già il fatto che si siamo garantiti il play out è un bel risultato. Sicuramente se quello sarà il nostro destino, dobbiamo cercarlo di farlo in casa. Le formazioni che lottano insieme a noi godono della prima squadra in Eccellenza, ragione per cui faranno scendere i giovani bravi. Dobbiamo essere più forti di tutti, con la convinzione che distingue la mia squadra proveremo a dare il tutto per tutto in queste ultime 4 gare di campionato. Siamo un esordiente, nessuno ci avrebbe dato in questa posizione”