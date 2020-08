Cerveteri Lirica, l’opera comica di Giacomo Puccini omaggiata dall’Orchestra Europa Musica

Condividi Pin 1 Condivisioni

Giovedì 27 agosto alle ore 21:30 l’arena del Parco della Legnara ospiterà “Gianni Schicchi”, opera comica in un atto. Prenotazione obbligatoria.

Cerveteri Lirica e Classica. Dopo le serate evento dedicate a Vivaldi, Bach e Mozart, l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri e l’Orchestra Sinfonica di Europa Musica propongono un altro prestigioso appuntamento dedicato alla musica classica e all’opera.

Giovedì 27 agosto alle ore 21:30 l’arena spettacolo del Parco della Legnara ospiterà l’opera comica in un atto di Giacomo Puccini “Gianni Schicchi”, una delle opere di maggior successo del celebre compositore italiano.

L’ingresso allo spettacolo (biglietto 10 euro) è da prenotarsi obbligatoriamente attraverso il Punto di Informazione Turistica sito in Piazza Aldo Moro

Informazioni ai numeri: 0699552637, 3534107535 e 3270168318.

Per accedere al Parco della Legnara, i cui posti a sedere sono correttamente distanziati l’uno dall’altro nel rispetto delle vigenti normative anti-covid, è obbligatorio indossare la mascherina protettiva, inoltre è presente in loco un efficiente servizio di assistenza al pubblico.

Cerveteri Lirica: una delle migliori orchestre d’Europa torna a Cerveteri

L’Orchestra Sinfonica Europa Musica è riconosciuta tra le migliori a livello europeo, e non solo nazionale.

L’opera, in versione integrale, è realizzata con la regia di Gianmaria Romagnoli. Maestro di Palcoscenico, Renzo Renzi. Al pianoforte, il Maestro Mirco Roverelli.

In scena, i Maestri Paolo Drigo, Marika Colasanto, Nicolas Causero, Tiziana Fabietti, Carlo Di Cristoforo, Federico Benetti, Greta De Santis, Federica Raja, Andrea Scorsolini, Giovanni Castagliuolo, Dario Ciotoli, Eleonora Leonori, Egidio D’Elia e Andrea Di Gregorio.

“Prosegue la collaborazione tra la nostra Amministrazione e la straordinaria realtà dell’Orchestra Sinfonica di Europa Musica – ha detto Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – ogni qual volta si esibisce nella nostra città regala sempre delle emozioni straordinarie, trasformando il nostro Parco della Legnara in uno straordinario teatro all’aperto, nel quale rivivere le arie e le sinfonie dei grandi compositori che hanno segnato la storia della musica mondiale“.

“Gli appuntamenti andati in scena finora – ha detto l’Assessora – dedicati alla classica hanno riscosso tutti uno straordinario successo, con la serata dedicata a Mozart di alcuni giorni fa che ha fatto registrare un tutto esaurito in ogni ordine di posto. Spero che anche in questa occasione, in questo evento che abbiamo fortemente voluto, potremo registrare la presenza di un pubblico importante”.

Estate Caerite, Cerveteri Film Festival alla Necropoli e Max Giusti alla Legnara

Un grande ritorno all’interno del programma: dopo il successo delle prime edizioni, da giovedì 20 a domenica 23 agosto all’interno del Sito UNESCO della Necropoli Etrusca della Banditaccia si terrà, con il contributo della Regione Lazio, il Cerveteri Film Festival, quattro giorni di grande cinema d’autore, rigorosamente in pellicola, con proiezioni, ospiti d’eccezione e dibattiti. L’accesso alle proiezioni è gratuito.

Sabato 29 agosto invece, un altro big dello spettacolo e della comicità italiana è pronto a calcare il palcoscenico del Parco della Legnara: lo showman romano Max Giusti, famoso per le sue tante imitazioni e conduzione di programmi TV di successo, presenta “Va tutto bene”.

Gli altri eventi dell’estate:

Estate Caerite Turismo

Venerdì 28 agosto le coreografie della Mandala Dance Company, una delle realtà di danza più apprezzate del territorio.

Domenica 30 agosto l’Orchestra Inclusiva Euterpe.

Lunedì 31 agosto, una raffinata serata di Jazz con il Mat Trio.

