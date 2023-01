Cerveteri, l’ex sindaco Pascucci a processo su caso Ostilia-Bonifaci: assente alla prima udienza l’avvocato del comune

Anna Lisa Belardinelli: “La mancata costituzione di parte civile del comune un fatto gravissimo”

Ieri con l’ammissione delle prove e l’ascolto di un teste di Polizia giudiziaria è iniziato, presso il tribunale di Civitavecchia il processo che vede imputati, con l’accusa di corruzione, l’ex sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, il costruttore romano Domenico Bonifaci e Giuseppe Costa, persona di fiducia del costruttore che si occupava di Ostilia.

La vicenda risale agli anni tra il 2015 e il 2016, periodo in cui la Guardia di Finanza indagava sulla lottizzazione di Campo di Mare. In seguito a diversi esposti la Procura di Civitavecchia aprì un fascicolo: furono acquisite alcune intercettazioni telefoniche (disposte dalla Procura di Roma in un procedimento parallelo aperto nella Capitale) e una relazione delle Fiamme Gialle e le trascrizione. Secondo l’accusa l’ex sindaco della città etrusca al fine di cercare di sanare gli abusi e col parere favorevole del responsabile dell’Urbanistica ingegner Nunzi portò alcuni atti in consiglio comunale, ottenendo al tempo stesso una sponsorizzazione di 25.000 euro per la realizzazione di una manifestazione culturale estiva. Le intercettazioni prodotte dalla GdF sarebbero relative ad una telefonata in cui il sindaco sollecitava il versamento della sponsorizzazione agli organizzatori del festival.

Successivamente (2019) anche la Guardia di Finanza di Ladispoli inviò la relazione conclusiva alla Procura di Civitavecchia, mentre resta in piedi anche il procedimento avviato come si diceva a Roma nel 2015 per presunti reati connessi. Tutte accuse che dovranno essere provate in dibattimento, e che l’avvocato difensore di Pascucci, Giorgio Martellino, avrà il compito di chiarire e smontare.

Il comune di Cerveteri inizialmente aveva deciso di non costituirsi parte civile per poi ripensarci ad ottobre quando, durante la prima udienza, depositò gli atti di costituzione. E’ da chiarire se tale richiesta sia stata accolta visto che ieri l’avvocato del comune etrusco non era presente.

Secondo quanto riportato dal Comitato per la legalità e l’anticorruzione ODV «il comune di Cerveteri è stato escluso quale parte civile poiché, pur avendo effettuato la richiesta alla scorsa udienza, il legale del comune di Cerveteri non si è presentato oggi in aula per perfezionare la parte civile e, pertanto, ai sensi dell’art. 80 c. 2 cpp i cittadini di Cerveteri, sono stati “buttati fuori” dal processo e dalla azione risarcitoria».

La prossima udienza è stata fissata per il prossimo 20 febbraio: si procederà, in quella occasione, al conferimento dell’incarico peritale per la trascrizione delle intercettazioni.

Sulla vicenda interviene il consigliere di opposizione Anna Lisa Belardinelli:

“Oggi (ieri ndr) si è svolta la prima udienza del processo per corruzione contro Alessio Pascucci e il legale del Comune non si è presentato. Per questo il comune non si è costituito parte civile e non potrà più costituirsi in questo processo”.

“Il Sindaco Gubetti aveva annunciato di non volersi costituire parte civile e che solo dopo le nostre forti pressioni, con una clamorosa retromarcia, aveva dichiarato che il Comune di Cerveteri si sarebbe costituito parte civile. Ebbene, non c’è stata nessuna costituzione, segno evidente che la Gubetti, anche questa volta, ha preso in giro i cittadini! Personalmente – conclude Anna Lisa Belardinelli – ritengo la mancata costituzione di parte civile del comune un fatto gravissimo che sarà oggetto di una puntuale interrogazione. Vedremo come si giustificherà il primo cittadino”

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Il soggetto indagato è persona nei cui confronti vengono effettuate indagini durante lo svolgimento dell’azione penale; nel sistema penale italiano la presunzione di innocenza è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.