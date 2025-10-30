2 squadre di cui una in collaborazione con il Team Volley Lago che, tra Viterbo e Roma, possono fare bene nei rispettivi gironi. In campo torna anche Ilenia Rinaldi

Cerveteri, le prime divisioni puntano in alto, si guarda con interesse alla Serie D

Nel weekend inizieranno i Campionati Provinciali dei Comitati Periferici della FIPAV Lazio e la RIM Sport Cerveteri parteciperà alla prima divisione sia su Roma che su Viterbo grazie alla rinnovata collaborazione con il Team Volley Lago nella cornice del progetto NumberOne.

La prima divisione RIM Sport Cerveteri

Entrambi i roster sono molto competitivi e, dopo i play off dello scorso anno, la prima divisione si arricchisce anche di un nome di peso come quello di Ilenia Rinaldi, che ha deciso di tornare in campo per supportare la causa. Abituata a disputare Campionati Regionali in scioltezza, il Presidente della società sarà a disposizione di coach Roberto Rocco, di ritorno sulla panchina verdeblù.

“Gli allenamenti vanno bene – ha spiegato il coach – ci stiamo preparando e definendo le ultime cose prima dell’esordio in Campionato. 2 anni fa eravamo nel girone di Viterbo, quello di cui ho più esperienza. Tuttavia, quest’anno, saremo su Roma, ma credo che i nuovi innesti ci permettano di essere su un livello medio-alto. Siamo nel girone A e giocheremo la prima in casa domenica 2 novembre alle 18:00 contro l’SG Volley Roma. Cercheremo di fare bene”.

La prima divisione Team Volley Lago

Dall’altra parte, coach Elisa Parpaglioni sarà il faro di una prima divisione, quella targata Bracciano, che è formata da ragazze del vivaio verdeblù. Alcune di loro, dopo aver testato il livello del Campionato Regionale di Serie C, hanno scelto di essere protagoniste assolute di un campionato in cui poter continuare a crescere, ad aumentare il proprio bagaglio di esperienza e, perché no, puntare a qualcosa di importante.

“Spero possa andare bene – ha dichiarato coach Parpaglioni – ma è tutto da vedere. Lo scorso anno abbiamo avuto dei problemi e quindi partiamo con i piedi di piombo. Le ragazze hanno si stanno impegnando come una vera squadra e sentono la squadra come propria. Già questo le sta responsabilizzando di più. Spero di fare un buon risultato di classifica, ma siamo comunque una squadra giovane. Io ho delle buone sensazioni. Si stanno allenando bene, si impegnano e ci mettono del loro. Adesso vediamo se raccoglieremo i frutti già contro Ronciglione domenica. Il girone su Viterbo è sempre insidioso lo abbiamo visto lo scorso anno, ma non so precisamente quale sia il livello”.