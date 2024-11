Cerveteri, le fontane del centro storico sono spente

Sembrerebbe ci siano dei guasti: a secco la fontana in Piazza Aldo Moro e quella in Piazza Santa Maria

Se vi è capitato di fare un giro per il centro storico di Cerveteri, avrete sicuramente notato che le fontane delle 2 piazze della parte alta della città sono spente ormai da svariato tempo. Nello specifico, sono senz’acqua le fontane di Piazza Risorgimento e di Pizza Santa Maria. Ieri, 4 novembre, era spenta anche la fontana di Piazza Aldo Moro che – ad onor del vero – oggi, 5 novembre, è perfettamente funzionante.

Essendo, soprattutto la fontana del Mascherone, un elemento di attrattività e bellezza importante, abbiamo cercato di capire il perché di questo mancato funzionamento. Per farlo, abbiamo contattato l’assessore al decoro urbano del comune di Cerveteri, Francesca Appetiti. L’assessore era a conoscenza della situazione della fontana del Mascherone e ci ha spiegato che ci sarebbe un guasto alla rete idrica sul quale la ditta competente starebbe già intervenendo. A Piazza Santa Maria, presumibilmente, potrebbe trattarsi dello stesso problema.

La fontana del Mascherone, foto del 5 novembre La fontana di Piazza Santa Maria, foto del 5 novembre

L’assessore ci ha confermato che avrebbe contattato Multiservizi per fornirci nuovi dati: ad oggi non sono ancora arrivati. Noi di baraondanews.it, chiaramente, rimaniamo a disposizione dell’amministrazione per un’eventuale replica nella speranza che, molto presto, torni a scorrere acqua dalle fontane del centro storico della cittadina etrusca.