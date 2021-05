Share Pin 1 Condivisioni

Cerveteri, l’associazione Scuolambiente torna al bosco di Valcanneto – riceviamo e pubblichiamo:

Ieri l’Associazione Scuolambiente ha ripreso le sue attività con l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Valcanneto. Dopo più di un anno di sospensione dovuta alla pandemia la presidente dell’Associazione, Maria Beatrice Cantieri, e i volontari Leda Bressanello e Stefano Martinangeli hanno incontrato gli alunni della 2S della Scuola secondaria dell’I.C. Don Milani per una passeggiata didattica nel Bosco di Valcanneto a compimento del progetto “Conosciamo il nostro Bosco” iniziato nel 2019.

Leda Bressanello ha illustrato ai ragazzi le caratteristiche del bosco e la sua grande importanza come corridoio faunistico fra gli ecosistemi circostanti. Stefano Martinangeli ha accompagnato il percorso dei ragazzi con approfondimenti sulla fauna del bosco, che hanno suscitato l’interesse e la curiosità di tutti.

Nel corso dell’incontro è stata proposta la riflessione su quanto un territorio come il Bosco di Valcanneto, sia pure di dimensioni limitate, sia importante per il mantenimento degli equilibri naturali e debba essere salvaguardato non solo dalle Associazioni locali, che se ne occupano ormai da anni, ma anche dalle Istituzioni. A tale proposito quindi si auspica che il Bosco possa diventare al più presto zona protetta a garanzia della sua salvaguardia.

Oltre ai docenti che hanno partecipato con la classe, Scuolambiente ringrazia anche i volontari della Protezione Civile per l’aiuto fornito con un’attenta vigilanza lungo tutto il percorso. Mercoledì 26 maggio si replica con la classe 2T.