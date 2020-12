Share Pin 5 Condivisioni

Il socio, amante del mare e appassionato velista se ne è andato a soli 58 anni dopo aver strenuamente lottato contro una malattia

Triste Natale per l’Associazione Nautica Campo di Mare che piange la scomparsa del suo assiduo socio Giampaolo Cascialli.

Cerveteri: l’Associazione Nautica Campo di Mare piange la scomparsa di Giampaolo Cascialli

L’amato del mare e appassionato velista, protagonista di tante regate e sempre disponibile a collaborare nell’organizzazione delle manifestazioni veliche dell’associazione, se ne è andato a soli 58 anni dopo aver strenuamente lottato contro la malattia.

“Con molta tristezza, diversi di noi hanno partecipato all’ultimo saluto a Giampaolo Cascialli – scrive il presidente dell’associazione nautica Celso Caferri – l’aver appreso in Chiesa che lo sfortunato Giampaolo ha espressamente voluto, per il suo ultimo viaggio, indossare la felpa dell’Associazione nautica e l’apprezzamento dei familiari per la presenza della nostra bandiera in rappresentanza di tutti voi sono segnali forti, che debbono farci riflettere ed ancor più dare valore al senso di appartenenza alla nostra più che cinquantennale Associazione nautica Campo di Mare che, come nell’intento costitutivo dei Soci fondatori, va considerata e valorizzata come una grande Famiglia, nella quale condividere sia i momenti di svago e di gioia che quelli tristi”.

E il presidente e il vicepresidente dell’associazione nautica hanno voluto rivolgere alle famiglie degli associati un sereno 2021 con il miglior augurio di poter “godere di buona salute” e di “realizzare i propri desideri e vedere realizzati quelli del propri cari”.

Il tutto nella speranza che questo anno che verrà sia “un anno di svolta positiva e di ripartenza, in campo sanitario, professionale, economico e sociale”.

“A nome mio, del vicepresidente Baranello, dei consiglieri Calcagni, Cascialli, Ciucci, Gandini, Lenzi, Molinari, e dei revisori Ursini, Silvani, Vita, cari auguri di buon Natale e di un sereno Anno 2021 a tutti. Il presidente Celso Valerio Caferri”

