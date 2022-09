Cerveteri, Italia Viva chiama a raccolta

Gli attivisti di Italia Viva di Cerveteri si organizzano per le prossime elezioni del 25 settembre per supportare il TERZO POLO. “Tutti i nostri attivisti si stanno impegnando per divulgare agli elettori il messaggio del TERZO POLO incentrato sulle riforme proposte da Draghi e su una serie di idee progressiste volte a rilanciare il nostro Paese – afferma Maurizio Falconi. Ma vogliamo essere ancora più attivi. Ci stiamo organizzando per essere presenti con i nostri rappresentanti di lista in tutti i seggi del nostro territorio”. “Già abbiamo coperto un buon numero di seggi e ci stiamo mobilitando per coprire quelli mancanti” dichiara Vittoria Marini. “Anche i simpatizzanti di Azione possono mettersi in contatto con noi per partecipare, fianco a fianco, insieme a questa campagna elettorale” afferma Francesco Canicossa.

“Percepiamo la possibilità di un risultato importante nella nostra cittadina e ognuno di noi sta facendo una campagna elettorale importante” dichiara Luciano Lucci.

Gli attivisti storici di Italia Viva di Cerveteri continuano a esporsi e prodigarsi in prima persona per supportare nelle elezioni il TERZO POLO. Da quando si è costituito il partito di Italia Viva gli attivisti hanno lavorato alacremente, sostenuto spese importanti, costruito un’immagine cristallina del partito a livello locale, effettuato riunioni divulgate con articoli su stampa locale e social. E i consensi ottenuti dagli attivisti che si sono presentati nelle ultime elezioni comunali sono stati la conferma dell’apprezzamento del lavoro

svolto sul territorio di Cerveteri.

Gli attivisti di Italia Viva fanno un appello alla compattezza. Tutti i simpatizzanti del TERZO POLO si devono unire essere presenti nei seggi e nel frattempo dialogare con le persone a loro vicine per spiegare che il vero voto utile è proprio quello dato alla nostra compagine. Nel caso il centrodestra non ce la facesse a vincere le elezioni i nostri parlamentari eletti si batteranno per creare un governo con un taglio progressista all’altezza del nostro grande Paese.

Gli attivisti Maurizio Falconi, Vittoria Marini, Luciano Lucci, Francesco Canicossa, Ahron Lucantonio, Quinta Donnini, Aldo Rinaldi, Nello Bartolozzi, Gabriele Rinaldi, Crescenzo Marra, Piero Moscardini