Cerveteri incantata dalla Luna Rossa: oltre duemila persone alla Necropoli della Banditaccia –

La magia dell’universo ha illuminato la notte di Cerveteri, regalando emozioni uniche a oltre duemila persone che hanno partecipato all’osservazione dell’Eclissi Totale di Luna presso la suggestiva Necropoli della Banditaccia, patrimonio mondiale UNESCO.

Lo spettacolo della Luna che, oscurata dall’ombra terrestre, si è tinta di rosso, ha trasformato l’antica città etrusca in un palcoscenico naturale, dove storia e scienza si sono incontrate sotto gli occhi di adulti e bambini.

A guidare il pubblico in questa esperienza indimenticabile è stato il Gruppo Astrofili di Palidoro, che con competenza e passione ha illustrato tutte le fasi dell’eclissi, fornendo spiegazioni e strumenti di osservazione.

L’evento ha visto la collaborazione del Gruppo Archeologico Romano, rappresentato da Giuseppina Aiello e Giovanni Zucconi, e del Comune di Cerveteri, con la partecipazione del Sindaco Elena Gubetti, che ha voluto condividere con i cittadini e i visitatori la suggestione di questo fenomeno astronomico.

La serata è stata ulteriormente impreziosita dalla presenza della conduttrice televisiva Antonella Elia, che ha voluto vivere insieme ai presenti la magia della Luna Rossa.

Un ringraziamento speciale va a Carlo Alvani, che ha curato la diretta streaming dell’evento seguita da centinaia di persone, e ai fotografi Luciana Guariglia, Giuseppe Conzo, Marco D’Angelo, Paolo Giangreco Marotta, Chiara Tronci e Amedeo Lulli, Giacomo Marrani e Antonella Lombardozzi, che hanno immortalato con i loro scatti la bellezza del cielo e l’entusiasmo del pubblico.

L’appuntamento ha confermato ancora una volta quanto l’astronomia possa essere non solo scienza, ma anche cultura e condivisione, capace di unire comunità, famiglie e appassionati sotto un unico, straordinario cielo.