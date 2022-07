Cerveteri, in mostra le opere di Giovanna Colone

La mostra a cura di Monica Minati con la collaborazione di Luana Selvetella aprirà il 18 luglio presso Sala Ruspoli

Aprirà i battenti il 18 luglio la mostra delle opere dell’artista Giovanna Colone, presso la Sala Ruspoli in piazza Santa Maria.

“I lavori di cui si compone questa mostra sono frammenti, faticosamente raccolti, di un paesaggio che, pur esistendo nella realtà geografica ancora oggi, è soprattutto per me una scenografia della memoria.” Così Giovanna Colone nell’introdurre il suo lavoro. La mostra Dal mar Tirreno è un omaggio alla natura e con essa alla memoria che questa ci restituisce ogni qualvolta ne abbiamo cura, come ci ricorda l’artista quando spiega i suoi temi: “La palude di Torre Flavia è uno dei soggetti più ricorrenti. Si tratta di un ambiente protetto, sottratto, una ventina di anni fa, al saccheggio di cacciatori e bracconieri. Il modo in cui si presenta oggi lo dobbiamo all’impegno di molti volontari. In un certo senso, quindi, è un luogo ripristinato recentemente grazie alla nuova sensibilità ambientalista”.

L’esposizione ha un titolo evocativo, Dal mar Tirreno, luogo da dove si parte e dove si ritorna seguendo i dipinti dell’artista, attraversando la palude e i luoghi della Memoria dell’infanzia. Tre dunque le sezioni della mostra, un percorso espositivo che vede lo spettatore non solo fruire delle opere ma soggetto attivo, chiamato in causa. Un patrimonio, quello dei luoghi e delle immagini, da cui nessuno è escluso, come documenta l’esposizione stessa.

Dal mar Tirreno inaugurerà il 18 luglio alle ore 17,00 e seguirà i seguenti orari: dal 18 al 21 luglio, h 17,00-21,00, dal 22 al 24 luglio h 17,00-23,00