“Cerveteri in cammino”: un gruppo per fare movimento e vivere una vita più sana

L’Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri Manuele Parroccini: “Occasione bellissima non soltanto per fare sport ma anche per socializzare”. Primo appuntamento fissato per lunedì 5 maggio

“Promuovere uno stile di vita sano attraverso delle salutari e piacevoli passeggiate e allo stesso tempo favorire la socialità e la convivialità. Con questo scopo nasce una nuova iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, organizzata dall’Associazione Etrusca Atletica, con la sempre presente Loredana Ricci, insieme al Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto. Dai primi di maggio, il primo degli appuntamenti è fissato per lunedì 5 maggio, settimanalmente ci si riunirà per fare delle camminate in gruppo. Un modo per stare insieme, per fare movimento e anche per scoprire il nostro territorio”. A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri, nell’annunciare la nascita del gruppo “Cerveteri in Cammino”, iniziativa gratuita e aperta a tutti.

“Da sportivo e da Assessore sono felice di poter annunciare la nascita di questa attività – ha dichiarato Manuele Parroccini – con l’arrivo della stagione primaverile e con le giornate sempre più lunghe, ho accolto con estremo piacere l’iniziativa proposta da Loredana Ricci, da sempre portatrice di sport e valori di uno stile di vita sana, insieme al Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto. Un’iniziativa molto semplice ma dalla straordinaria importanza. Le camminate sono aperte a tutti e non hanno limiti di età: potranno prendervi parte tutti, bambini, ragazzi, adulti e persone più anziane. A guidare il gruppo ci sarà sempre Loredana, preparatrice atletica professionista che saprà scegliere sempre il percorso più giusto e le modalità più corrette per affrontarle”.

“Per iscrizioni ed avere maggiori informazioni – conclude l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini – è sufficiente inviare un messaggio whatsapp ai numeri 3929301491 e 3398591276, indicando nome, cognome ed età della persona che vuole partecipare. L’adesione al gruppo di cammino è chiaramente gratuita: l’unico requisito che verrà richiesto è il certificato medico di sana e robusta costituzione, la liberatoria per lo scarico delle responsabilità e ovviamente, tanta voglia di fare del sano movimento all’aria aperta”.