“Cerveteri in cammino”: oggi nuovo appuntamento di sport all’aperto a Cerveteri

L’Assessore allo Sport Manuele Parroccini: “Prima uscita è stata un successo, testimonia quanto la cittadinanza abbia voglia di fare movimento e di stare insieme”

Dopo la grande partecipazione della scorsa settimana, torna “Cerveteri in Cammino”, il gruppo coordinato da Loredana Ricci, insieme al Comitato Genitori dell’Istituto Salvo D’Acquisto, nato con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano attraverso delle salutari e piacevoli passeggiate, favorendo allo stesso tempo la socialità e la convivialità. Oggi, lunedì 12 maggio alle ore 18:00 un nuovo appuntamento, con ritrovo al parcheggio della Necropoli della Banditaccia. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

“L’ampia partecipazione riscontrata in occasione della prima uscita del gruppo di cammino è stata quasi sorprendente – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – testimonia quanto sia forte e sentito il bisogno da parte della cittadinanza di fare sport, attività fisica e soprattutto di stare insieme. Le camminate sono aperte a tutti e non hanno limiti di età: potranno prendervi parte tutti, bambini, ragazzi, adulti e persone più anziane. A guidare il gruppo ci sarà sempre Loredana, preparatrice atletica professionista che saprà scegliere sempre il percorso più giusto e le modalità più corrette per affrontarle”.

“Per iscrizioni ed avere maggiori informazioni – conclude l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini – è sufficiente inviare un messaggio whatsapp ai numeri 3929301491 e 3398591276, indicando nome, cognome ed età della persona che vuole partecipare. L’adesione al gruppo di cammino è chiaramente gratuita: l’unico requisito che verrà richiesto è il certificato medico di sana e robusta costituzione, la liberatoria per lo scarico delle responsabilità e ovviamente, tanta voglia di fare del sano movimento all’aria aperta”.