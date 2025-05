Il periodo compreso è tra il terzo sabato del mese di Maggio e la terza domenica del mese di Settembre

Cerveteri, il Sindaco Gubetti firma l’ordinanza balneare 2025 –

La stagione balneare è compresa tra il terzo sabato del mese di Maggio e la terza domenica del mese di Settembre.

La presente Ordinanza si applica su tutto il litorale del Comune di Cerveteri e disciplina l’uso e la gestione degli arenili liberi ed in concessione nonché gli specchi acquei per le finalità turistico ricreative, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e, per quanto attiene alla salvaguardia della sicurezza dei bagnanti, rinvia espressamente alle disposizioni dettate della competente Autorità Marittima.

Il testo dell’ordinanza è disponibile qui:

https://comune.cerveteri.rm.it/…/ordinanza-balneare…

Lo riporta il Comune di Cerveteri dal proprio profilo Facebook.