Iniziativa promossa dall’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano insieme all’Associazione Culturale di Neviana Sica

Cerveteri, il Comune e Margot Theatre portano la cultura online

L’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri e l’Associazione Culturale Margot Theatre portano il teatro a casa. Vede la luce la piattaforma online dove sarà possibile con un semplice click vedere direttamente dal proprio PC, smartphone e tablet spettacoli teatrali di qualità e in maniera totalmente gratuita.

“Un’iniziativa originale, che punta, nel suo piccolo, a placare quella “sete” di arte e cultura che in questo periodo così difficile per lo spettacolo dal vivo ognuno di noi sta vivendo. Solitamente in questa fase dell’anno siamo abituati ad accogliere ed intrattenere bambini e famiglie all’interno dei locali del Comune con eventi culturali, teatro e musica – ha detto l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano – quest’anno la pandemia e la necessità di mantenere il distanziamento sociale ci hanno impedito di programmare i consueti eventi, per questo, insieme all’Associazione Margot Theatre, una delle realtà artistiche maggiormente attive nel territorio, abbiamo voluto proporre questa iniziativa, che spero possa rappresentare una preziosa alternativa per tutti coloro che per un motivo o per l’altro, sono costretti a casa o che magari passeranno le festività senza la visita di amici e parenti”.

“Per il momento si tratta di un’iniziativa sperimentale, legata soprattutto a spettacoli natalizi, ma stiamo già lavorando per far sì che possa rappresentare un punto di riferimento anche per i mesi a seguire indipendentemente dall’evolversi della attuale situazione epidemiologica – aggiunge l’Assessora Battafarano – subito dopo le feste infatti puntiamo a pubblicare e rendere disponibili nuovi spettacoli teatrali, anche con funzioni didattiche sui più svariati argomenti. La trasmissione in streaming degli eventi culturali già nei mesi scorsi ha riscosso estremo apprezzamento tra i Cittadini di Cerveteri. Ricordo infatti che in occasione delle rassegne musicali autunnali abbiamo registrato visualizzazioni altissime, non solo di nostri concittadini ma di persone che si sono collegate da ogni angolo d’Italia. Spero che anche in questa occasione, saranno in tante le persone a collegarsi e a seguire in totale sicurezza e comodità gli eventi culturali di Cerveteri”.

Per vedere gli spettacoli sarà sufficiente collegarsi a https://margot-theatre.it/, scegliere ciò che più ci incuriosisce e piace e cliccare su play.