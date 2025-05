Cerveteri, il 5 maggio al Granarone Scuolambiente ricorda il terribile disastro di Chernobyl –

Lunedì pomeriggio 5 maggio alle 17,00 nell’aula Consigliare del Granarone Scuolambiente ricorda il terribile disastro di Chernobyl che il 26 Aprile 1986 provocò oltre 4mila vittime nell’immediato e gravissime conseguenze su tutto il territorio. L’iniziativa, che vede il patrocinio del Comune di Cerveteri, della Presidenza della Regione Lazio e del Centro Servizi del Volontariato Roma Lazio, è stata voluta dall’Associazione Scuolambiente non solo per ricordare l’evento ma anche per ribadire l’attualità del tema e i rischi che comporta. Ad affrontare i vari aspetti del pericolo del nucleare saranno gli esperti di Scuolambienteche, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Gubetti e dell’Assessore all’Ambiente Gnazi, svilupperanno gli argomenti sotto diversi punti di vista. “Scuolambiente, nel corso degli anni, si è sempre occupata del disastro nucleare in maniera fattiva organizzando dal 1997 (con il sostegno dell’assessore alle politiche sociali Rosaria Russi) al 2019 soggiorni estivi di risanamento, rivolti a bambini di età compresa fra i 7 ed i 13 anni, provenienti dalle zone contaminate. È stata un’esperienza che abbiamo svolto fino 2007 in maniera autonoma e dal 2008 a supporto del Centro di Ecologia Umana e che ci ha fatto crescere umanamente anche grazie all’ apporto di tante associazioni, delle scuole e che hanno sempre partecipato con interesse al nostro progetto “Per non dimenticare Chernobyl” e alle cerimonie di commemorazione che negli anni abbiamo realizzato” spiega Maria Beatrice Cantieri Presidente di Scuolambiente. “Oggi vogliamo riprendere, con questo convegno, questo appuntamento perché siamo convinti che il tema sia ancora di grande attualità ed è necessario ricordare perché… senza memoria non c’è futuro”.