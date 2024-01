Cerveteri, il 20 gennaio presentazione del libro “Dal silenzio” –

Cerveteri, il 20 gennaio presentazione del libro “Dal silenzio”

Lieto di comunicare in qualità di Direttore della casa editrice Kanaga la presentazione il 20 gennaio 2024 della silloge poetica “Dal silenzio” della scrittrice Maddalena Sterpetti

sotto il patrocinio del comune di Cerveteri, presso l’aula Consiliare-Palazzo del Granarone, in via Rosati s.n.c.

La silloge poetica è vincitrice della III edizione del Premio internazionale Kanaga di poesia e letteratura 2022. “Dal silenzio” ha un linguaggio che dà vita a testi che si avvitano in un vortice di sensazioni e di emozioni che testimoniano e lasciano sperare che il linguaggio della poesia riesca ancora a esprimere efficacemente il disagio del vivere, sfidando continuamente il mistero insito nel nostro stesso esistere. È il limite della ragione a cui solo il valore conoscitivo della soggettività e dei sentimenti, espresso dalla poesia, può venire in aiuto. La poesia di Maddalena Sterpetti è fatta di scintille che accendono la fantasia, con suoni che suscitano emozioni e sensazioni e animano il pensiero prima che questo si organizzi in forme convenzionali. In questo modo la poesia accoglie e svela il mondo, conferendogli un senso; essa esprime anche una grande fiducia nella poesia stessa come attività capace di indagare e valorizzare l’interiorità dell’essere umano nel libero gioco dell’immaginazione, tanto che lei può dire “la mia vita diventa poesia dell’esistere”.

Modera l’incontro la Dott.ssa Paola Temperi.

Durante l’evento la scrittrice risponderà a tutti coloro che vorranno farle

domande sul ibro e sulla sua scrittura, sarà inoltre possibile acquistare il libro e

l’autrice si fermerà nell’aula consiliare dopo la presentazione per il firmacopie.

Sarà offerto poi un piccolo rinfresco.

Cheikh Tidiane Gaye- Direttore responsabile della casa editrice Kanag